Yunanistan'da Koronavirüs'ten ilk ölüm!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Yunanistan'da ilk ölüm haberi geldi. Komşuda 66 yaşındaki bir erkek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Ayrıntılar geliyor...
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Yunanistan'da ilk ölüm haberi geldi. Komşuda 66 yaşındaki bir erkek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Ayrıntılar geliyor...
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