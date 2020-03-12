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Son dakika: 'da Koronavirüs'ten ilk ölüm!

Son dakika haberileri... 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle 'da ilk ölüm haberi geldi. Komşuda 66 yaşındaki bir erkek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

  • Dünya
  • 12.03.2020 07:21
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 07:25
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Yunanistan'da Koronavirüs'ten ilk ölüm!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle 'da ilk ölüm haberi geldi. Komşuda 66 yaşındaki bir erkek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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