İspanya'da korona virüsü kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e yükseldiği duyuruldu.



Dünya genelinde korona virüsü bilançosu ağırlaşıyor. İspanya'da 29 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülkedeki toplam can kaybı sayısının 84'e ulaştığı açıklandı. Vak'a sayısının artmaya devam ettiği ülkede 687 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vak'a sayısı ise 2 bin 964'e yükseldi.



LA LIGA MAÇLARI ERTELENDİ

İspanya'da La Liga yönetimi, futbolda 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya aldı.

La Liga'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 ile ilgili ülkedeki mevcut durum, Real Madrid Kulübünün karantina kararı ve bazı kulüplerin oyuncularında koronavirüs testlerinde olası pozitif sonuçlar göz önüne alındığında, 1. ve 2. Lig maçlarının en az iki hafta süreyle askıya alınması kararı alınmıştır." denildi.

La Liga, maçların durdurulmasıyla ilgili İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Spor Yüksek Konseyi (CSD) ve kulüplerin bilgilendirildiğini açıkladı.

La Liga, iki gün önce 1. ve 2. Lig maçlarının seyircisiz oynanacağını açıklamış, RFEF ise futbolda diğer tüm alt liglerin maçlarının durdurulması kararını almıştı.

REAL MADRİD KARANTİNADA

Diğer yandan Real Madrid Kulübü de koronavirüsten dolayı futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncularını karantinaya aldığını duyurdu.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı hatırlatılarak, futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyunculardan ve teknik kadrodan evlerinde kendilerini karantinaya almalarının istendiği kaydedildi.

İspanya'da 1. Basketbol Ligi maçları da koronavirüs salgınından dolayı iki hafta süreyle durduruldu.

İSPANYOL BAKANDA DA KORONAVİRÜS ÇIKTI

İspanya'da, Eşitlik Bakanı İrene Montero'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, birlikte yaşadığı Başbakan Yardımcısı ve Podemos Partisi lideri Pablo Iglesias'ın da karantinaya alındığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eşitlik Bakanı İrene Montero'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Montero ile birlikte yaşayan Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias'ın da tedbir amaçlı karantinada olduğu ifade edildi.

İspanya'da koalisyon ortağı aşırı sol Podemos Partisinin lideri İglesias ile birlikte olduğu Bakan İrene Montero'un üç çocuğu bulunuyor.

Bu arada Başbakan Pedro Sanchez'in Kovid-19 salgını dolayısıyla basın toplantılarını telematik sistem yoluyla yaparak, gazetecilerin sorularını dijital ortamda yanıtlayacağı duyuruldu.

Öte yandan eski İspanya Meclis Başkanı ve bir dönem Sağlık ve Bayındırlık Bakanlığı yapan Ana Pastor'da da koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Pastor'un evinde karantinada bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox Partisinin Genel Sekreteri Javier Ortega Smith'de de koronavirüs çıkmıştı.

İspanyol Meclisi, koronavirüs vakalarından dolayı bir hafta süreyle çalışmalarına ara verme kararı almıştı.