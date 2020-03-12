Bugünkü
Takvim

Son dakika: Cezayir'de koronavirüsten ilk ölüm!

Son dakika haberine göre Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Dünya genelinde 100'den fazla ülkeye sıçrayan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 5 bine yaklaştı.

  • Dünya
  • 12.03.2020 11:13
  •  - 
  • Son Güncelleme: 12.03.2020 11:13
ABONE OL
O ülkede koronavirüsten ilk ölüm

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Dünya genelinde 100'den fazla ülkeye sıçrayan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 5 bine yaklaştı.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: Cezayir'de koronavirüsten ilk ölüm!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri