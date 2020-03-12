Son dakika: Cezayir'de koronavirüsten ilk ölüm!

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Dünya genelinde 100'den fazla ülkeye sıçrayan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 5 bine yaklaştı.
Ayrıntılar geliyor...
Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Dünya genelinde 100'den fazla ülkeye sıçrayan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 5 bine yaklaştı.
Ayrıntılar geliyor...
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