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Son dakika: ’da nedeniyle ilk ölüm

Son dakika haberi... kabusu dünyayı esir almaya devam ediyor. ’nın başkenti Viyana’da koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

  • Dünya
  • 12.03.2020 13:25
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 13:47
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Ülke şokta! Koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
dönüşü teşhisi konulan ve Kasier Franz-Josef Hastanesi'nde tedavi altına alınan hastanın, 69 yaşında adam olduğu belirtildi. Koronavirüsün yayılmasını önleme kapsamında Viyana'daki hastanelerde hasta ziyaretlerine ilişkin tedbirler alınacağı bildirildi.

YUNANİSTAN'DA DA VİRÜS KAYNAKLI İLK ÖLÜM
bugün ülkede koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşanan ilk ölümü doğruladı. Yunanistan'ın Patras kentindeki Patra Üniveristesi Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konulan 66 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Hastanın, Şubat'ta ve 'daki otobüs turu sırasında virüs kapmış olabileceği belirtildi. Aynı otobüste olduğu belirtilen 53 yolcunun da hastanede ya da evde gözetim altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

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