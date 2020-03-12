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'ı bitiren isim 'dan kritik açıklaması! Tarih verdi!

İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip hakkında son dakika açıklaması geldi. Çin’de koronavirüse karşı çalışmalar yürüten ’nun başındaki isim , dünyanın alarma geçtiği koronavirüsle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Nanshan, Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘uluslararası tehdit’ olarak ilan ettiği koronavirüsün Haziran ayında biteceğini açıkladı. Nanshan ’ı yok eden kişi olarak biliniyor.

  • Dünya
  • 12.03.2020 14:13
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 14:19
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SARS'ı bitiren isimden koronavirüs açıklaması!

'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

HAZİRAN'I İŞARET ETTİ
İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre; salgınını ilk keşfeden bilim insanı ve Çin'de coronavirüse (Covid-19) karşı çalışmalar yürüten 'nun başındaki , "global tehdit" seviyesine ulaşan pandeminin Haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi.

"İYİLEŞEN HASTALAR ARASINDA ENFEKSİYONA TEKRAR YAKALANMA ORANI DÜŞÜK"
83 yaşındaki Nanshan, Çin'deki vakaların çoğunun asemptomatik (normalden az belirtinin olduğu veya hiç semptoma sahip olmayan) hastalar olduğunu ve iyileşen hastalar arasında yeniden enfeksiyona yakalanma oranının da hızla düştüğünü açıkladı.

SARS'I KEŞFEDEN İSİM
Çin'de 2002'de ortaya çıkan SARS virüsünü bulan isim olarak bilinen Nanshan, 2005-2009 yılları arasında Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı olarak görev yapmıştı.

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