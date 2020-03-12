Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

HAZİRAN'I İŞARET ETTİ

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre; SARS salgınını ilk keşfeden bilim insanı ve Çin'de coronavirüse (Covid-19) karşı çalışmalar yürüten Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki Zhong Nanshan, "global tehdit" seviyesine ulaşan pandeminin Haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi.

"İYİLEŞEN HASTALAR ARASINDA ENFEKSİYONA TEKRAR YAKALANMA ORANI DÜŞÜK"

83 yaşındaki Nanshan, Çin'deki vakaların çoğunun asemptomatik (normalden az belirtinin olduğu veya hiç semptoma sahip olmayan) hastalar olduğunu ve iyileşen hastalar arasında yeniden enfeksiyona yakalanma oranının da hızla düştüğünü açıkladı.

SARS'I KEŞFEDEN İSİM

Çin'de 2002'de ortaya çıkan SARS virüsünü bulan isim olarak bilinen Nanshan, 2005-2009 yılları arasında Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı olarak görev yapmıştı.