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'ın kızı Natalia'dan tepki çeken fotoğraf! yı ikiye böldü

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden NBA efsanesi ’ın en büyük kızı Natalia (17), babası ve kardeşinin resmedildiği bir grafitinin önünde poz verip da yayınladı. Natalia'nın yayınladığı fotoğraf, sosyal medyayı ikiye böldü.

  • Dünya
  • 12.03.2020 09:26
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 09:30
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Kobe Bryant'ın kızından tepki çeken fotoğraf!

ABD'li efsane basketçi (41), kızı Gianna (13) ile birlikte 26 Ocak'ta helikopter sında ölmüştü... Kobe Bryant'ın en büyük kızı Natalia (17), babası ve kardeşinin resmedildiği bir grafitinin önünde poz verip da yayınladı.



Fotoğraf, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri, fotoğrafta gülümseyen Natalia'nın ne kadar güçlü durduğu hakkında yorum yaptı. Kimileri de Natalia'nın geniş gülümsemesinin uygunsuz olduğunu öne sürerek fotoğrafı rahatsız edici buldu. Fotoğraf için "İğrenç" yorumu yapanlar bile oldu.

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