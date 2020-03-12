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'da ten ölenlerin sayısı 429'a yükseldi!

'de ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan yeni tip koronvirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi de oldu. İran'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle 75 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 429'a, vaka sayısı ise 10 bin 75'e yükseldi.

  • Dünya
  • 12.03.2020 14:02
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 14:02
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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi!

devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 429'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1075 artarak 10 bin 75'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 3 bin 276 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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