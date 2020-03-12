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'da ten ölenlerin gömüldüğü lara ait uydu görüntüleri ortaya çıktı

'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan ten 'da ölenlerin sayısı 350'yi geçti. Ortaya çıkan uydu görüntüleri İran'da durumun daha vahim olduğunu ortaya koydu.

  • Dünya
  • 12.03.2020 22:40
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 22:57
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O görüntüler korkuttu

'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan Çin'den sonra en büyük hasarı ve 'a verdi.

ÖLÜ SAYISI 354 OLARAK AÇIKLANDI
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs nedeniyle son ölü sayısının 354'e yükseldiğini duyurdu. Cihanpur, son bir günde 958 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 9 bine çıktığını açıkladı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ KORKUTTU
Ortaya çıkan uydu görüntüleri İran'da durumun daha vahim olduğunu ortaya koydu.

ların uydu görüntüsündeki arazinin genişliği durumunun dünyaya aktarılandan daha vahim olduğunu gözler önüne serdi.

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