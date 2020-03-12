Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Çin'den sonra en büyük hasarı İtalya ve İran'a verdi.

ÖLÜ SAYISI 354 OLARAK AÇIKLANDI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs nedeniyle son ölü sayısının 354'e yükseldiğini duyurdu. Cihanpur, son bir günde 958 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 9 bine çıktığını açıkladı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ KORKUTTU

Ortaya çıkan uydu görüntüleri İran'da durumun daha vahim olduğunu ortaya koydu.

Toplu mezarların uydu görüntüsündeki arazinin genişliği durumunun dünyaya aktarılandan daha vahim olduğunu gözler önüne serdi.