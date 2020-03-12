Bir dizi konser serisi kapsamında "John Malkovich The Music Critic Show" adlı müzikli gösterisiyle yarın Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryum'unda sahne alacak 67 yaşındaki sanatçı, gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ELLERİNİ KALBİNE GÖTÜREREK SELAMLAŞTI

Koronavirüsten korunmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan selamlaşma yöntemlerinden "ayak tokalaşması" şeklinde olanı sahne arkadaşı Igudesman ile gösteren sanatçı, toplantıya davet ettiği oyuncu ve yönetmen Nedim Saban'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi elini kalbine götürerek selamlaşması üzerine, kendisi de aynı şekilde selamlaştı.







ERDOĞAN'DAN 'KORONAVİRÜS' HASSASİYETİ

Başkan Erdoğan'ın, Brüksel ziyaretinde kendisini karşılayanlarla tokalaşmadan elini göğsüne götürerek selamlaması dikkati çekmişti.