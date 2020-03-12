Çin'de meydana gelen ve dünya genelinde binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüse karşı ülkeler yeni önlemler almaya devam ediyor. Cezayir Ulusal Halk Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Süleyman Şinnin'in Meclis üyeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Kovid-19'dan korunma tedbirleri kapsamında çalışmaların askıya alınması kararlaştırıldı.

Şinnin, milletvekillerine virüsten korunma yolları konusunda vatandaşları bilgilendirmeleri için öncü olmaları çağrısında bulundu.

Parlamentonun ikinci kanadı Ulusal Meclisten ise benzer yönde bir kararın alınıp alınmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, bağlantılı çalışmalar dolayısıyla ikinci kanadın da aynı adımı atacağı öngörülüyor.

CEZAYİR'DE VAKA SAYISI İSE 24'E YÜKSELDİ

Cezayir'de bugün Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetmiş, vaka sayısı ise 24'e yükselmişti. Ülkede ayrıca Kovid-19 nedeniyle 12 Mart-5 Nisan tarihlerinde eğitime ara verilmişti.