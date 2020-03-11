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Son dakika: İtalya'da kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetler durduruldu

, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

  • Dünya
  • 12.03.2020 00:12
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 00:12
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