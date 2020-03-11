Son dakika: İtalya'da kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetler durduruldu

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı. Ayrıntılar geliyor...
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