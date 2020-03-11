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Son dakika: 'ta askerlerinin bulunduğu ’ne füzeli saldırı!

Son dakika haberine göre, ’ın başkenti ’ta, ’li askerlerin bulunduğu ’ne 10 füzeyle saldırı düzenlendi. Irak’ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti.

  • Dünya
  • 11.03.2020 20:35
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 20:47
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ABD askerlerinin bulunduğu üsse füzeli saldırı!

'ın başkenti 'ta, 'li askerlerin bulunduğu 'ne 10 adet katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı.

Saldırı sonucu herhangi bir zayiat yaşanmadığı kaydedildi.

Irak'ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti.

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