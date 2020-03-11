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: 'da nedeniyle ilk ölüm

haberine göre ’da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısının dün 19'dan 27’ye yükseldiği bildirilmişti.

  • Dünya
  • 11.03.2020 09:27
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 09:51
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O ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tespit edilerek gözetim altında tutulan 53 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yurianto, 9 Mart'ta, ülkede Kovid-19 tespit edilen 2 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıklarken, bu kişilerin ülkelerine ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Ülkedeki vaka sayısının dün 19'dan 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

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