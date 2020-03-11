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'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

'de ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs dünyayı esir aldı. Karayipler'de bir ada ülkesi 'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi. Ülke basınında çıkan habere göre, Küba , başkent Havana'ya 9 Mart'ta olarak gelen 3 vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.

  • Dünya
  • 12.03.2020 06:31
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 06:31
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Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı!

Karayipler'de bir ada ülkesi 'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Küba , başkent Havana'ya 9 Mart'ta olarak gelen 3 vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.

Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, 'da 52, 'da 8, Peru'da 13, 'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.

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