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235 milyar dolar verdi!

, şubat ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Rapora göre federal hükümeti, şubat ayında 235 milyar dolarlık verdi.

  • Dünya
  • 11.03.2020 22:21
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 22:30
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ABD bütçesinde dev açık!

, şubat ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayıp 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının şubat ayında federal hükümetin 235 milyar dolar oldu.

Söz konusu ayın bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 236 milyar dolar açık vermesi yönündeydi.

GEÇEN YILDAN 1 MİLYAR DOLAR FAZLA AÇIK VERDİ
Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 234 milyar dolar bütçe açığı vermişti.
Hükümetin şubat ayında bütçe açığının artmasında, harcamalarının 423 milyar dolara ulaşması etkili oldu. Bu dönemde hükümetin gelirleri ise 188 milyar dolar olarak kaydedildi.

Ülkede, 2020 mali yılının beşinci ayı olan şubat itibarıyla toplam bütçe açığı ise 625 milyar dolar olarak hesaplandı. Söz konusu açık geçen yılın aynı döneminde 544 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

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