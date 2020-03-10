AYRINTILAR GELİYOR...
Son dakika: Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı tutumuna karşı harekete geçildi
Son dakikai haberi... Göç İdaresi: Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahaleyle ölen bir sığınmacı için AİHM'e yapılan iki başvuru işleme alındı.
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