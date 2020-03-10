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: 'ın lere yönelik insanlık dışı tutumuna karşı harekete geçildi

i haberi... Göç İdaresi: tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahaleyle ölen bir sığınmacı için 'e yapılan iki başvuru işleme alındı.

  • Dünya
  • 10.03.2020 16:09
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 16:14
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Haberler Dünya Son dakika: Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı tutumuna karşı harekete geçildi
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