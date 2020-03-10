Koronavirüs kabusu dünyayı esir almaya devam ediyor. Avrupa'da birçok ülkeden ölüm haberleri gelirken; virüs dünya siyasetinin önde gelen isimlerini de tehdit etmeye başladı.







SASSOLİ KARANTİNADA

Sassoli, İtalya seyahatinin ardından döndüğü Brüksel'deki evinde kendisini izole etme kararı aldı.

AP'nin görevlerini yerine getirmek için çalışmayı sürdüreceğini belirten Sassoli, "Hiçbir virüs demokrasiyi engelleyemez" ifadesini kullandı.

AP, Covid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinliğin iptal edildiğini, virüsten etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağını duyurmuştu.



