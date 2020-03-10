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dakika: AP Başkanı Sassoli, kendisini karantinaya aldı

dakika herine göre Avrupa Parlamentosu Başkanı , koronavirüs riski nedeniyle kendisini 'deki evinde karantinaya aldığını duyurdu.

  • Dünya
  • 10.03.2020 13:08
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 13:14
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AP Başkanı Sassoli, kendisini karantinaya aldı

Koronavirüs kusu dünyayı esir almaya devam ediyor. Avrupa'da birçok ülkeden ölüm haberleri gelirken; virüs dünya siyasetinin önde gelen isimlerini de tehdit etmeye başladı.



SASSOLİ KARANTİNADA
Sassoli, İtalya seyahatinin ardından döndüğü 'deki evinde kendisini izole etme kararı aldı.

AP'nin görevlerini yerine getirmek için çalışmayı sürdüreceğini belirten Sassoli, "Hiçbir virüs demokrasiyi engelleyemez" ifadesini kullandı.

AP, Covid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinliğin iptal edildiğini, virüsten etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağını duyurmuştu.

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