Bugünkü
Takvim

nün toplantılarına koronavirüs iptali

Son dakika haberine göre, (), çalışanlarından birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle 'a kadar olan toplantılarını iptal etme kararı aldı.

  • Dünya
  • 10.03.2020 23:39
  •  - 
  • Son Güncelleme: 10.03.2020 23:39
ABONE OL
Koronavirüs DTÖ'yü de vurdu

(), Genel Sekreteri Roberto Azevedo, 'deki tüm ülke temsilciliklerine bir açıklama göndererek, çalışanlarından birinde virüs tespit edildiğini ve bu kişinin evinde karantinaya alındığını bildirdi.

Açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve tüm DTÖ çalışanlarının bundan haberdar olduğu ifade edildi.

TOPLANTILAR İPTAL EDİLDİ
Azevedo, yaşanan gelişme ışığında DTÖ'nün yarından başlayarak 'a kadar yapılması planlanan tüm toplantılarının iptal edildiğini misyon temsilcilerine iletti.

Öte yandan, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı bünyesindeki tüm toplantıların da nisan sonuna kadar iptal edildiği öğrenildi.

Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumu kapsamındaki panel ve konferanslar dahil tüm yan etkinlikler geçen hafta iptal edilmişti.

Ayrıca, BM Cenevre Ofisi ziyaretçilere kapatılmıştı.

VİRÜS AVRUPA'DA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR
Bu arada, Başbakanı Boyko Borisov, başkent Sofya'daki pazarında çalışan 2 kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi. Böylece, Bulgaristan'da vaka sayısı 6'ya ulaştı.

Romanya'da da vaka sayısı 29'a çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Dünya Ticaret Örgütünün toplantılarına koronavirüs iptali
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri