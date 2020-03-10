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'den koronavirüs önlemi: Genel Merkez koronavirüs nedeniyle ziyaretçi girişine kapatılacak

Son dakika haberine göre (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılacak. Koronavirüse karşı önlem kapsamında 'teki personel sayısının da azaltıldığını belirten Dujarric, durumun izlenmeye devam edeceğini ve gerekli görülürse önlemlerin artırılacağını ifade etti.

  • Dünya
  • 10.03.2020 23:35
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 23:35
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BM'den koronavirüs önlemi: Girişler kapatılacak

(), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılacak.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, 'ta koronavirüs vakalarının 163'e ulaşması ile bugün itibariyle BM Genel Merkezi'nin tüm ziyaretçi girişlerine kapatılacağını duyurdu.

Koronavirüse karşı önlem kapsamında 'teki personel sayısının da azaltıldığını belirten Dujarric, durumun izlenmeye devam edeceğini ve gerekli görülürse önlemlerin artırılacağını ifade etti.


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