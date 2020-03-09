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Son dakika: Türk 'larından rejimine ağır darbe! Çaresiz kaldı

Son dakika haberi... Eli kanlı rejimi, Türk 'ları karşında büyük kayıp verince çareyi Rus yapımı 'e benzer leri yapmakta buldu. SİHA'ların Pantsir üzerinde etkili olması üzerine Esad rejimi askerleri, Pantsir hava savunma sistemlerine benzer bir sistem yapıp farklı noktalara yerleştirdi. SİHA'ların rejim askerlerinin planlarını yine bozduğu öğrenildi.

  • Dünya
  • 09.03.2020 10:48
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 10:54
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Türk SİHA'larından Esad rejimine ağır darbe!
rejiminin 'de sivillere ve Türk askerlerine saldırılarının ardından Türk su tarafından Esad güçlerine karşı başlatılan harekatta rejim ordusu büyük kayıplar vermişti. Türk ordusu tarafından Esad güçlerine karşı yapılan operasyonlarda en büyük başarıyı ise Türk yapımı 'lar elde etti.



Dünya basınında Türk SİHA'larının 'deki başarısı konuşulurken Esad rejiminin, SİHA'lara karşı ilginç bir yöntem kullanmaya başladığı ortaya çıktı.


Rus istihbaratı tarafından verildiği iddia edilen bilgilere göre, Esad rejiminin Türk SİHA'larını yanıltmak için Rus yapımı kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemine benzer bir sistem kullandığı ortaya çıktı. SİHA'ların Pantsir üzerinde etkili olması üzerine Esad rejimi askerleri, Pantsir lerine benzer bir sistem yapıp farklı noktalara yerleştirdi.



SİHA'ların yanıltılarak yanlış hedeflerin vurulması amaçlanırken SİHA'ların rejim askerlerinin planlarını yine bozduğu öğrenildi.
Söz konusu olay 'da sosyal medyada kısa sürede yayılırken Türk SİHA'ları yine Rusya'da en önemli gündem konularından biri oldu.

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