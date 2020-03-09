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Son dakika: 'dan fiyatlarındaki sert düşüşün ardından açıklama: 6-10 yıl dayanabiliriz

Son dakika haberi... Brent ün varil fiyatı ve arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yüzde 30 oranında düşmüştü. Rusya Maliye Bakanlığı ise bunun üzerine ülkenin 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble bulunduğunu kaydederek, "Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde." açıklamasında bulundu.

  • Dünya
  • 09.03.2020 16:15
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 16:46
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Rusya'dan flaş petrol açıklaması

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, fiyatlarında yaşanan sert düşüşlere dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Ülkenin ki likit varlıkların yeterli düzeyde olduğu belirtilen açıklamada, "Fon, düşük petrol fiyatlarına rağmen devletin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve makro istikrarı sürdürmek için yeterli düzeyde." denildi.



Rusya'nın ek petrol ve doğal gaz gelirlerinin aktarıldığı fonun, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 9,2'sine tekabül ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble (yaklaşık 138 milyar dolar) bulunuyor. Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın ana ihracat kalemlerinden yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.

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