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Son dakika: Fransa Kültür Bakanı Franck Rieste koronavirüse yakalandı

Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs Avrupa'yı da etkisi altına aldı. Fransa ’in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

  • Dünya
  • 09.03.2020 22:14
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 22:32
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Fransa'da şok! O isim koronavirüse yakalandı

Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs Avrupa'yı da etkisi altına aldı.

Fransa 'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

KARANTİNAYA ALINDI
Fransız medyası, Kültür Bakanı Riester'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakanın, evinde karantina altında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Fransa'da 1412 kişide koronavirüs tespit edilirken; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 olarak duyuruldu.

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