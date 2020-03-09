Son dakika: Fransa Kültür Bakanı Franck Rieste koronavirüse yakalandı

Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs Avrupa'yı da etkisi altına aldı.
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
KARANTİNAYA ALINDI
Fransız medyası, Kültür Bakanı Riester'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakanın, evinde karantina altında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Fransa'da 1412 kişide koronavirüs tespit edilirken; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 olarak duyuruldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.