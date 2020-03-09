Bugünkü
Takvim

Son dakika: Başbakanı Yunanistan'daki çocuk leri alıyor

Son dakika hanerine göre Başbakanı Angela ve koalisyon ortakları gece yaptıkları toplantıda krizi ile ilgili Yunanistan'a yardım etmek adına adalarda bulunan reşit olmayan yaştaki göçmenleri ülkeye kabul etme kararı aldı.

  • Dünya
  • 09.03.2020 09:41
  •  - 
  • Son Güncelleme: 09.03.2020 09:44
ABONE OL
Almanya'dan flaş göçmen kararı
Anlaşma belgesine göre aynı zamanda 'nın merkez sol koalisyonu 2024 yılına kadar kamu harcamalarını 12.4 milyar euro
artırmayı ve şirketlerin koronavirüsten daha az etkilenmeleri için alabilecekleri desteklere erişimlerinin kolaylaştırılması kararını aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel Yunanistan'daki çocuk göçmenleri alıyor
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri