Anlaşma belgesine göre aynı zamanda Almanya'nın merkez sol koalisyonu 2024 yılına kadar kamu harcamalarını 12.4 milyar euro
artırmayı ve şirketlerin koronavirüsten daha az etkilenmeleri için alabilecekleri desteklere erişimlerinin kolaylaştırılması kararını aldı.
artırmayı ve şirketlerin koronavirüsten daha az etkilenmeleri için alabilecekleri desteklere erişimlerinin kolaylaştırılması kararını aldı.
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