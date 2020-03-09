Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis, Yunanistan sınırının korunması için harekete geçtiklerini söyledi. Destek için sınıra asker gönderme kararı alındığını belirtti.
Rumlar’dan skandal adım
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis, Yunanistan sınırının korunması için harekete geçtiklerini söyledi. Destek için sınıra asker gönderme kararı alındığını belirtti.
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- 09.03.2020
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