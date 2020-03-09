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Rumlar’dan skandal adım

lideri Anastasiadis, sınırının korunması için harekete geçtiklerini söyledi. Destek için sınıra asker gönderme kararı alındığını belirtti.

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Rumlar’dan skandal adım
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis, sınırının korunması için harekete geçtiklerini söyledi. Destek için sınıra asker gönderme kararı alındığını belirtti.

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