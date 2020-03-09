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'da bir şok daha! Virüsten koruyor iddiası 27 can aldı

Çin'den sonra salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen 'da "virüsten koruyor" iddiaları sonrası sahte içki tüketimi arttı. Huzistan ve Elborz eyaletlerinde dünden bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

  • Dünya
  • 09.03.2020 13:12
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 13:20
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Ülkede yeni şok! Virüsten koruyor iddiası 27 can aldı

'ın güneyindeki Huzistan ve Elborz eyaletlerinde dünden bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari, "alkolün yeni tip koronavirüse iyi geldiği" söylentilerinin sahte içki tüketimini artırdığını söyledi.

Fars Haber Ajansı'na konuşan, Ahvaz Cundi Şahpur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ferhad Ebul Nejadiyan, "Huzistan'a bağlı Ahvaz'da son birkaç gün içinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı." dedi.

"ALKOLÜN KORONAVİRÜSE İYİ GELDİĞİ" SÖYLENTİLERİ SAHTE İÇKİ TÜKETİMİNİ ARTIRIYOR
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de "Elborz eyaletinde sahte içkiden zehirlenen kişilerden 7'si öldü." dedi.

Ağayari, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini söyledi.

Huzistan Başsavcı Yardımcısı Ali Biranuvend, bu sabah yaptığı açıklamada, eyalette sahte içkiden ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini, zehirlenen 100'den fazla kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını belirtmişti.

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