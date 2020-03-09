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Afrin’de patlama

'nin 'nde dün bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Patlamada 3 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti. kaynaklar, saldırının terör örgütü tarafından düzenlendiğini belirtti.

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Afrin’de patlama
Suriye'nin 'nde dün bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Patlamada 3 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti. kaynaklar, saldırının terör örgütü tarafından düzenlendiğini belirtti.

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