Suriye'nin Afrin İlçesi'nde dün bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Patlamada 3 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, saldırının PKK-YPG terör örgütü tarafından düzenlendiğini belirtti.
Afrin’de patlama
Suriye'nin Afrin İlçesi'nde dün bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Patlamada 3 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, saldırının PKK-YPG terör örgütü tarafından düzenlendiğini belirtti.
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