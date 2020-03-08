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Son dakika: 'te camide silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberine göre, 'nın başkenti 'te, camiye giren silahlı saldırganın ateş açması sonucu 1 kişiyi ağır yaralandı. Şüphelinin, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

  • Dünya
  • 09.03.2020 00:42
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 00:42
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Paris'te camide silahlı saldırı: 1 yaralı

'nın başkenti 'te, camiye giren silahlı saldırganın ateş açması sonucu 1 kişiyi ağır yaralandı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, başında kask bulunan silahlı saldırganın Paris'te camiye girerek ateş açması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Şüphelinin, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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