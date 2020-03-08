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'nun Atlantik bölgesindeki tatbikatı öncesinde ve arasında gerilim! Fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü!

’nun Atlantik bölgesinde 9 Mart’ta aşlayacak olan askeri tatbikat öncesinde hava sahasında Kuvvetleri ve Rus arasında gerilim yaşandı. Keşif uçuşu yapan Rus uçağı İngiliz uçakları tarafından taciz edildi. Gerilimin fotoğrafları ise Rus basınında paylaşıldı.

  • Dünya
  • 08.03.2020 13:12
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 13:13
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Havada İngiliz-Rus gerilimi!

Rus ve İngiliz kısa süreli bir gerilim yaşadı. 'nun Atlantik bölgesinde 9 Mart tarihinde yeni bir askeri tatbikatına başlayacak olması nedeniyle Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet keşif uçağı Tu-142 bölgede gözlem uçuşu başlattı. Rusya tarafı uçuşla ilgili bilgilendirme yaparak uçakların 15 saat boyunca Barents Denizi, Norveç açıkları, ve Atlantik Okyanusu'nda uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI!
Açıklamada uçuş sırasında Kuvvetleri'ne ait Typhoons F7Y11 ve F7Y12 tipi savaş uçaklarının, 7 Mart Cumartesi günü Doğu Atlantik üzerinde uçan Rus Tu-142 uçağını durdurmak için havalandığı ve uçakları yakından takip ederek zaman zaman taciz ettiği belirtildi. Buna rağmen Rus uçaklarının görevlerini başarıyla yaptıkları ve kalkış noktalarına öngörülen programa göre dönüş yaptığı açıklandı. Rusya tarafı havada yaşanan gerilime ait fotoğrafları Rus basını üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

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