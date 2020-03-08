İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki üst düzey mensuplarından Ferhad Debiriyan'ın Şam'da öldürüldüğü bildirildi. İranlı komutanın nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi. Debiriyan'ın terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin antik Tedmür (Palmira) kentini işgal ettiği 2015'te Tedmür komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.
İranlı komutan öldürüldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki üst düzey mensuplarından Ferhad Debiriyan'ın Şam'da öldürüldüğü bildirildi. İranlı komutanın nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.
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