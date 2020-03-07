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: 'da askerin fırlattığı geri dönüp askerlerin arasına düştü

haberi... 'da bir askeri grup arasında yapılan tatbikatta helikoptere fırlatılan geri dönünce 3'ü ağır olmak üzere 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Severomorsk'taki bir hastanede tedavi altına alınırken yaşanan olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.

  • Dünya
  • 07.03.2020 12:12
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 12:12
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Rus askerin fırlattığı roket askerlerin arasına düştü
Olay, 'nın Murmansk Bölgesi'ndeki Pechenga askeri eğitim sahasında yaşandı. Rus basınının askeri yetkililerin ifadelerine dayandırarak yaptığı haberde, eğitim sahasında bir asker grubu tatbikata başladı. Havadaki helikopterin simule edildiği tatbikatta askerlerden biri, senaryoya göre i havadaki helikoptere fırlattı. Omuzdan fırlatılan roket askerlerin arasına düşüp parçalandı. Kazada 5 asker yaralanırken, 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Roketi fırlatan askerin elinin tamamen parçalandığı diğer askerlerin vücutlarında patlamaya bağlı olarak şarapnel parçalarının bulunduğu açıklandı.

Yaralı askerler, Severomorsk'taki bir hastanede tedavi altına alınırken yaşanan olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.

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