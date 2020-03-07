Bugünkü
Takvim

Son dakika: İranlı komutan 'de öldürüldü

Son dakika haberine göre İran Devrim Muhafızları 'nun 'deki üst düzey mensuplarından 'ın 'da öldürüldüğü bildirildi. İranlı komutanın nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

  • Dünya
  • 07.03.2020 13:15
  •  - 
  • Son Güncelleme: 07.03.2020 13:15
ABONE OL
İranlı komutan Suriye'de öldürüldü

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları 'nun 'nin başkenti 'daki Zeynebiyye bölgesinin sorumlusu Debiriyan'ın dün gece Şam'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

İranlı komutanın nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Debiriyan'ın terör örgütü 'ın Suriye'nin antik Tedmür (Palmira) kentini işgal ettiği 2015'te Tedmür komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: İranlı komutan Ferhad Debiriyan Suriye'de öldürüldü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri