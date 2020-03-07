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mahkemesi karar verdi: Dubai Emiri kızlarını kaçırdı, Prenses Haya'yı tehdit etti

mahkemesi, el 'un, 2 kızını kaçırdığına, karısı Haya'yı tehdit ettiğine, işkence ve yıldırma kampanyası yürüttüğüne karar verdi. Mahkeme, "Eşinin yastığının altına silah koyduğu kanıtlandı" açıklamasını yaptı. Maktum'un İngiltere'ye girişi artık zor.

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Psikopat Prens
İngiltere mahkemesi, Dubai Emiri Raşid el 'un, 2 kızını kaçırdığına, karısı Haya'yı tehdit ettiğine, işkence ve yıldırma kampanyası yürüttüğüne karar verdi. Mahkeme, "Eşinin yastığının altına silah koyduğu kanıtlandı" açıklamasını yaptı. Maktum'un 'ye girişi artık zor.

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