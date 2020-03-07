İngiltere mahkemesi, Dubai Emiri Raşid el Maktum'un, 2 kızını kaçırdığına, karısı Haya'yı tehdit ettiğine, işkence ve yıldırma kampanyası yürüttüğüne karar verdi. Mahkeme, "Eşinin yastığının altına silah koyduğu kanıtlandı" açıklamasını yaptı. Maktum'un İngiltere'ye girişi artık zor.
İngiltere mahkemesi karar verdi: Dubai Emiri kızlarını kaçırdı, Prenses Haya'yı tehdit etti
İngiltere mahkemesi, Dubai Emiri Raşid el Maktum'un, 2 kızını kaçırdığına, karısı Haya'yı tehdit ettiğine, işkence ve yıldırma kampanyası yürüttüğüne karar verdi. Mahkeme, "Eşinin yastığının altına silah koyduğu kanıtlandı" açıklamasını yaptı. Maktum'un İngiltere'ye girişi artık zor.
- Dünya
- 07.03.2020
- Gazete
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