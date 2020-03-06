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Son dakika: 'den 'a mülteci tepkisi: Hiçbir yasal dayanağı yok

Son dakika haberi... , 'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.

  • Dünya
  • 06.03.2020 14:22
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 14:27
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