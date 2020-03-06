Son dakika haberi... BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi. Birleşmiş Milletler, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını açıkladı. Avrupalı ırkçı gruplar Yunanistan'a desteğe gitti! Son dakika: Bakan Soylu duyurmuştu... Polis Özel Harekat, sınır hattına gidiyor!
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