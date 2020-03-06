Ömür Gedik Coronavirüs'e önlem alayım derken 10 bin TL'lik telefonundan oldu, sosyal medya yıkıldı!

Coronavirüs, dünyayı sardı. Şarkıcı Ömür Gedik de panik yaşadı. Korkudan cep telefonunu suya bastı. 10 bin TL'lik cihazı bozmayı başardı.
"Virüs henüz gelmeden keyfimi bozdu" diye yazınca Twitter yıkıldı:
Sorun virüs değil gibi duruyor!
Televizyonu da yıka bari.
Virüs programı yükleseydin.
Coronavirüs'ten tehlikeli!
Çamaşır suyu da iyi geliyormuş.
Steve Jobs'un kemikleri sızladı.
'BAE'K ŞU VİRÜSE!
BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Coronavirüs'e yakalandı. Virüsü Filipinli kadından kaptığı açıklandı.
FOTO-VİRÜS
Coronavirüs nedeniyle İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 107'ye yükseldi. İtalya'nın en önemli profesörlerinden olan Maurizio Casiraghi, biyoteknoloji konusunda anlattığı derse girmek için 5 kıtadan öğrenciler geliyordu.
Ancak Coronavirüs nedeniyle Prof. Casiraghi, dün boş sınıfta ders anlattı.
Casiraghi, "Hayatımın şokunu yaşadım. En azından birkaç öğrenci olur diye düşündüm. Maalesef yoktu" dedi.
12 MİLYAR DOLARLIK UMUT
Dünya Bankası, Covid-19 salgınının tıbbi ve ekonomik etkileriyle mücadele eden ülkelere yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 12 milyar dolarlık başlangıç paketini devreye sokacağını bildirdi.
Yapılan açıklamada söz konusu finansmanın, üye ülkelerin Covid-19 salgınına etkili yanıt verebilmesi ve salgının dramatik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla tasarlandığı belirtildi.
GONDOLSUZ KENT
Venedik'te gondollar da karantinaya alındı. Tek bir turistin bile kalmadığı Venedik'te esnaf iflas etmek üzere. İtalyan hükümeti, "Çaresiziz" açıklaması yaptı.
New Yorker, Trump'ın kapak olduğu sayıyı 2 milyon bastı.
TRUMP BAĞIŞ YAPTI
ABD Başkanı Donald Trump, 2019 yılı dördüncü çeyrek maaşını Coronavirüsle mücadeleye bağışladı. Trump bunun için ilgili sağlık kurumuna 100 bin dolarlık bir çek yazdı. Trump, seçim vaadi gereği her çeyrek sonunda maaşını çeşitli devlet kurumlarına bağışlıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur'da Covid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün karantina altında tutulacağını söyledi.
İranlı komutan Selami, "Çin ve İran'da hasara neden olan Coronavirüs, ABD'nin biyolojik saldırı operasyonu" dedi.
Fransa'nın 4 kentinde okullar bir hafta tatil edildi.
Japonlar, üzerinde çalıştıkları bir ilacın Coronavirüs'e karşı etkili olduğunu iddia etti.
İngiltere'de virüs nedeniyle, bazı şirketler ücretli izin kullandıracak.
Çin'de yapılan bir araştırmada Coronavirüsün iki farklı virüse bölündüğü, birisinin daha hızlı yayıldığı ortaya çıktı.
"Virüs henüz gelmeden keyfimi bozdu" diye yazınca Twitter yıkıldı:
Sorun virüs değil gibi duruyor!
Televizyonu da yıka bari.
Virüs programı yükleseydin.
Coronavirüs'ten tehlikeli!
Çamaşır suyu da iyi geliyormuş.
Steve Jobs'un kemikleri sızladı.
'BAE'K ŞU VİRÜSE!
BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Coronavirüs'e yakalandı. Virüsü Filipinli kadından kaptığı açıklandı.
FOTO-VİRÜS
Coronavirüs nedeniyle İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 107'ye yükseldi. İtalya'nın en önemli profesörlerinden olan Maurizio Casiraghi, biyoteknoloji konusunda anlattığı derse girmek için 5 kıtadan öğrenciler geliyordu.
Ancak Coronavirüs nedeniyle Prof. Casiraghi, dün boş sınıfta ders anlattı.
Casiraghi, "Hayatımın şokunu yaşadım. En azından birkaç öğrenci olur diye düşündüm. Maalesef yoktu" dedi.
12 MİLYAR DOLARLIK UMUT
Dünya Bankası, Covid-19 salgınının tıbbi ve ekonomik etkileriyle mücadele eden ülkelere yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 12 milyar dolarlık başlangıç paketini devreye sokacağını bildirdi.
Yapılan açıklamada söz konusu finansmanın, üye ülkelerin Covid-19 salgınına etkili yanıt verebilmesi ve salgının dramatik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla tasarlandığı belirtildi.
GONDOLSUZ KENT
Venedik'te gondollar da karantinaya alındı. Tek bir turistin bile kalmadığı Venedik'te esnaf iflas etmek üzere. İtalyan hükümeti, "Çaresiziz" açıklaması yaptı.
New Yorker, Trump'ın kapak olduğu sayıyı 2 milyon bastı.
TRUMP BAĞIŞ YAPTI
ABD Başkanı Donald Trump, 2019 yılı dördüncü çeyrek maaşını Coronavirüsle mücadeleye bağışladı. Trump bunun için ilgili sağlık kurumuna 100 bin dolarlık bir çek yazdı. Trump, seçim vaadi gereği her çeyrek sonunda maaşını çeşitli devlet kurumlarına bağışlıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur'da Covid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün karantina altında tutulacağını söyledi.
İranlı komutan Selami, "Çin ve İran'da hasara neden olan Coronavirüs, ABD'nin biyolojik saldırı operasyonu" dedi.
Irak'ta bir kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Fransa'nın 4 kentinde okullar bir hafta tatil edildi.
Japonlar, üzerinde çalıştıkları bir ilacın Coronavirüs'e karşı etkili olduğunu iddia etti.
İngiltere'de virüs nedeniyle, bazı şirketler ücretli izin kullandıracak.
Çin'de yapılan bir araştırmada Coronavirüsün iki farklı virüse bölündüğü, birisinin daha hızlı yayıldığı ortaya çıktı.
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