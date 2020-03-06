Bugünkü
Takvim

Netanyahu’ya şoku

'de 2 Mart'ta yapılan erken genel lerde oy sayımı tamamlandı. Başbakan 'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok 58 milletvekilinde kalarak koalisyon hükümetini kuracak sayıya ulaşamadı..

ABONE OL
Netanyahu’ya seçim şoku
İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken genel lerde oy sayımı tamamlandı. Başbakan 'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok 58 milletvekilinde kalarak koalisyon hükümetini kuracak sayıya ulaşamadı..

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Netanyahu’ya seçim şoku
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri