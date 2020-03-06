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Avrupalı ırkçı gruplar 'a desteğe gitti!

'nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından paniğe kapılan Avrupalı ırkçı gruplar, ve göçmenlere gaddarca şiddet uygulayan Yunan güvenlik güçlerine yardım için Türk-Yunan sınırına geldi.

  • Dünya
  • 06.03.2020 09:16
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 09:19
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Faşistler sınırda!

'da doğan ve son yıllarda ve 'da da yayılmaya başlayan 'Kimlikçiler Hareketi' isimli grubun üyeleri, sınırın Yunan tarafına gelerek ve göçmenler aleyhinde gösteri yaptı. Hürriyet'in haberine göre ırkçılar sosyal medya hesaplarında da "Sınırlarını korumaları için Yunanlara yardıma gittik" diye yazdılar.

KAN KOKUSU ALDILAR
'ın eski Denizcilik Bakanı Panayiotis Kuruplis, Skai televizyonuna demecinde hem ırkçı Almanların gelişini hem de Meriç'te silahlı sivil Yunanların geceleri mülteci avına çıkmalarını eleştirdi. Kuruplis "Ellerinde av tüfekleri olan vatandaşlar görmek istemiyorum. Alman Neonaziler'in de geleceğini duydum" dedi. Haber sitesi 'in.gr' ise "Alman ırkçılar kan kokusu aldılar. Meriç'te ortamın faşizme elverişli olmaya başladığına karar verdiler" ifadesini kullandı.

YUNAN GÜÇLERİ 'KUTSANDI'
Otosefal Yunanistan Kilisesi'nin lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos da Meriç'e giderek Yunan güvenlik güçlerini 'kutsadı'. Yeronimos önce "Mülteciler için üzgünüm" dedi, sonra Yunan güvenlik güçleri ile iftihar ettiğini söyledi. Yunan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças da "Sınırlar ne kadar gerekiyorsa kapalı kalacak. Milli güvenliğimiz söz konusu" diye konuştu. Ege'de Midilli adasında ise 1 Mart'tan sonra gelen ve Yunan Hükümeti'nin "1 ay süreyle hiçbir iltica talebinin kabul edilmemesi" kararı yüzünden göçmen kampı yerine günlerdir limanda bekletilen mülteci ve göçmenler, donanma gemisi 'Rodos'ta nezaret altında tutuluyorlar. Yunanistan, Ege'de, Midilli, Sakız ve Sisam adaları çevresinde deniz ulaşımını da yasakladı. 12 Mart'a kadar sürecek yasaktan ticaret gemileri, Avrupa Sınır Koruma Ajansı (FRONTEX) tekneleri ve 'nun Ege'deki keşif, izleme ve gözetim gemileri muaf tutuldu.

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