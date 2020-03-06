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Andrey Karlov suikastında savcı mütaalasını açıkladı

'nın Karlov suikastıyla ilgili aralarında 28 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. 8 sanığa ağırlaştırılmış cezası verilmesini talep etti.

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Rusya'nın Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili aralarında 28 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. 8 sanığa ağırlaştırılmış cezası verilmesini talep etti.

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