Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili aralarında 28 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
Andrey Karlov suikastında savcı mütaalasını açıkladı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili aralarında 28 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
- Dünya
- 06.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.