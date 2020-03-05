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'ın başkenti 'da lere destek gösterisi: Birlikte yaşayabiliriz

Avrupa'ya geçmek için ’de bulunan lerin sayısı her geçen gün artarken, Yunan hükümeti sınır hattındaki mültecilere karşı sert tutumunu her geçen gün artırıyor. Yunan hükümetinin bu tutumuma karşı halkı mültecilere destek gösterileri düzenledi. Yunanistan’ın başkenti ’da binlerce kişi "Birlikte yaşayabiliriz. Sömürü, savaş, milliyetçilik ve ırkçılığa karşı birlikte savaşabiliriz" sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

  • Dünya
  • 05.03.2020 23:23
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 23:32
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Atina'da mültecilere destek gösterisi

Avrupa'ya geçmek için 'de bulunan lerin sayısı her geçen gün artarken, Yunan hükümeti sınır hattındaki mültecilere karşı sert tutumunu her geçen gün artırıyor. Yunan hükümetinin bu tutumuma karşı halkı mültecilere destek gösterileri düzenledi.

"BİRLİKTE YAŞAYABİLİRİZ"
Yunanistan'ın başkenti 'da binlerce kişi "Birlikte yaşayabiliriz. Sömürü, savaş, milliyetçilik ve ırkçılığa karşı birlikte savaşabiliriz" sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

138 BİN KİŞİ YUNANİSTAN'A GEÇTİ
İçişleri Bakanlığı 5 Mart 2020 itibariyle '138 bin 647 kişi Edirne'den Yunanistan'a geçiş yaptığını açıkladı.

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