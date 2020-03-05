Avrupa'ya geçmek için Edirne'de bulunan mültecilerin sayısı her geçen gün artarken, Yunan hükümeti sınır hattındaki mültecilere karşı sert tutumunu her geçen gün artırıyor. Yunan hükümetinin bu tutumuma karşı Yunanistan halkı mültecilere destek gösterileri düzenledi.

"BİRLİKTE YAŞAYABİLİRİZ"

Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi "Birlikte yaşayabiliriz. Sömürü, savaş, milliyetçilik ve ırkçılığa karşı birlikte savaşabiliriz" sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

138 BİN KİŞİ YUNANİSTAN'A GEÇTİ

İçişleri Bakanlığı 5 Mart 2020 itibariyle '138 bin 647 kişi Edirne'den Yunanistan'a geçiş yaptığını açıkladı.