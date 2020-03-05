Son dakika: Koronavirüs Bosna Hersek'e de sıçradı

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 95 bini geçti, 3 bini aşkın kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İtalya'da koronavirüs vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise, düne göre 28 kişi daha artarak 107'ye yükseldi. ABD'de can kaybı 11'e çıktı, vaka sayısı 110'u aştı. İngiltere'de vaka sayısı 85'e yükseldi. İran'da ölü sayısı 92'ye vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi. Bosna Hersek'te ise koronavirüse bağlı ilk vakanın görüldüğü aktarıldı.

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