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İran'dan flaş karar! Koronavirüs nedeniyle hepsi durduruldu

Son dakika haberine göre Çin'in ardından koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran'da koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu.

  • Dünya
  • 05.03.2020 10:37
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 10:53
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İran'dan flaş karar! Salgın nedeniyle hepsi durduruldu

İran'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm spor faaliyetleri iptal edildi.

İran Spor Hekimliği haber sitesine göre, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.

Söz konusu karara göre, tüm spor müsabakaları ve antrenmanları iptal edilirken, spor merkezleri de kapatıldı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini bildirmişti.

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