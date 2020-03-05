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'da banka çalışanı 6 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti

Merkez Bankası Başkanı , ülkedeki çeşitli bankalarda çalışan 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. İslami Rehber'in de yeni tip koronavirüs nedeniyle komaya girdiği belirtildi.

  • Dünya
  • 05.03.2020 23:13
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 23:13
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İran'da 6 bankacı koronavirüs nedeniyle öldü

Merkez Bankası Başkanı , ülkedeki çeşitli bankalarda çalışan 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran bankalarında çalışan 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Banka çalışanlarının "risklere rağmen halka hizmet için çaba gösterdiğini" ifade eden Himmeti, banka görevlilerinden talimatlara uyarak ve gerekli dikkati göstererek hizmete devam etmelerini istedi.

Virüsün tüm ülkeye yayıldığı İran'da banka çalışanlarının halk ile temas halinde oldukları ve işleri gereği kağıt paralara dokundukları için daha fazla risk altında olduğu belirtiliyor.

Ülkede koronavirüse karşı tedbirler kapsamında banka şubelerindeki çalışma saatleri azaltılmıştı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki de bugün yaptığı açıklamada halka kağıt para kullanmamaları çağrısında bulunmuş ve ulaşımda kağıt para yerine başka bir sistemi hayata geçireceklerini ifade etmişti.

BİR MİLLETVEKİLİ KOMADA
İran'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Rehber'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle komaya girdiği belirtildi.

Rehber'in sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca İranlı milletvekilinin öldüğüne dair haberlerin doğru olmadığı ifade edildi.

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