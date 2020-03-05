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'da hakemi iten lu 'e 6 ay men cezası

Ligue 1’de 1 Şubat'ta Nimes ile arasında oynanan 22’nci hafta maçında hakemi iten Monacolu , 6 ay futboldan men cezası aldı.

  • Dünya
  • 06.03.2020 00:10
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 00:10
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Hakemi iten futbolcuya şok ceza! Men edildi

Futbol Komitesi Disiplin Kurulu, Nimes - mücadelesinde hakem Mikael Lesage'nin üzerine yürüyen ve hakemi iten Monaco'nun Portekizli oyuncusu 'e 6 ay futboldan men cezası verdi.

Monaco kulübü, Portekizli oyuncunun aldığı cezanın açıklanmasının ardından kararın ağır olduğunu belirten bir açıklama yayınladı. Fransız kulübü yaptığı açıklamada, "Oyuncunun davranışını tasvip etmemekle birlikte kariyerinde 200'den fazla maça çıkmış ve hiçbir maçta disiplin konusunda bir sıkıntı yaşamamış bir oyuncu için verilen bu karar, çok ağır bir yaptırım" ifadelerini kullandı.

Gelson Martins'in cezası, 6 Şubat tarihinden itibaren başlamış sayılacak.

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