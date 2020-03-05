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'ta Karargahı'na füzeli saldırı

Son dakika haberine göre, 'ın başkenti 'taki Karargahı'na katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

  • Dünya
  • 05.03.2020 22:50
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 22:51
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