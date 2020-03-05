Irak'ın başkenti Bağdat'taki Federal Polis Karargahı'na katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.
Bağdat'ın Mansur bölgesinde bulunan Federal Polis Karargahı binasının önüne bir kaytuşa füzesi atıldı.
Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Federal Polis Karargahı'na katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.
Bağdat'ın Mansur bölgesinde bulunan Federal Polis Karargahı binasının önüne bir kaytuşa füzesi atıldı.
Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
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