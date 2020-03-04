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Son dakika: , vatandaşları i Umre ziyareti askıya alındı

Son dakika haberine göre , koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.

  • Dünya
  • 04.03.2020 15:59
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 15:59
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Suudi Arabistan'dan flaş karar! Koronavirüs sebebiyle...

Reuters'ın İçişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan vatandaşları i de Umre ziyaretleri askıya alındı.

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı "Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, Umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir." açıklamasını yapmıştı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Can kaybı 3 bini geçti.


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