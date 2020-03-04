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Son dakika: Ruhani'nin bir yardımcısı daha e yakalandı

Son dakika haberine göre Çin'in ardından ün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen 'da Cumhurbaşkanı 'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri de koronavirüse yakalandı.

  • Dünya
  • 04.03.2020 15:12
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 15:14
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İran'da kabus sürüyor! Ruhani'nin bir yardımcısı daha...

Cumhurbaşkanı 'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri'nin e yakalandığı duyuruldu.

RUHANİ: NEREDEYSE BÜTÜN ŞEHİRLERE YAYILDI
Reuters'ta yer verilen habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Koronavirüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile kısa zamanda yenecek" açıklamasında bulundu.

ÖLÜ SAYISI 92'YE ÇIKTI
İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 822'ye yükseldiğini açıkladı.

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