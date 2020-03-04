İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
RUHANİ: NEREDEYSE BÜTÜN ŞEHİRLERE YAYILDI
Reuters'ta yer verilen habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Koronavirüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile kısa zamanda yenecek" açıklamasında bulundu.
ÖLÜ SAYISI 92'YE ÇIKTI
İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 822'ye yükseldiğini açıkladı.
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