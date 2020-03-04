Dünyada Coronavirüs (Covid-19) paniği! Marketlere hücum edip rafları boşalttılar...

Coronavirüs sebebiyle ölümler devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 90 bini aşarken, 3 bin 117 kişi Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Çin'de yeni tip Coronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 945'e çıktı. Ukrayna, Portekiz, Suudi Arabistan, Fas, Tunus ve Ürdün'de ilk kez Covid-19 vakaları tespit edildi.
YİYECEK KUYRUĞU
ABD'nin Washington eyaletinde ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. Şimdiye kadar eyalette 18, ABD genelinde ise 87 vaka tespit edildi. Yetkililer, halka yönelik salgın riskinin düşük olduğunu belirtirken; New York'ta salgına karşı önlem almak isteyenler, su, konserve gıda, tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç malzemeleri için marketlere hücum etti.
MASKELİ AŞK
Uzak Doğu'da sokaklarda sevgililer maskeleriyle dolaşmaya devam ediyor.
RUHANİ'Yİ VİRÜS SARDI
Coronavırüsün Çin'den sonra en fazla etkili olduğu ülke İtalya ve İran oldu. Ancak İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani'nin etrafı virüse bulaştı. Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar karantinaya alındı. Önceki gün de Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi öldü. Ruhani'ye çok yakın olan 23 vekil de gözetim altına alındı. Vaka sayısı bin 500'ü geçti.
İran'da salgın büyürken, sokaklarda maskesiz kimse neredeyse kalmadı.
PAPA TESTİ GEÇTİ
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e yapılan Coronavirüs testi negatif çıktı. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, 83 yaşındaki Papa'nın virüs taşımadığını açıkladı. İtalya'daki virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Covid-19 vakaları başkent Roma'ya kadar uzanırken, sokaklar boşaldı.
TOKALAŞMAYA DEVAM
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hasta sayısının 51'e yükseldiğini açıklarken; Başbakan Boris Johnson, tokalaşmadan vazgeçmeyeceğini söyledi.
SİVAS'TA CORONA PANİĞİ
Sivas'ta Afganistan uyruklu Najibullah Sultani (29), yüksek ateş ve grip şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Coronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Hastane personeli özel tulum giyerek, maske taktı.
Almanya'da Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, ülkedeki vaka sayısının 150'ye yükseldiğini bildirdi. Almanya'nın aralarında olduğu pek çok ülkede marketlere hücum edenler rafları boşalttı.
YİYECEK KUYRUĞU
ABD'nin Washington eyaletinde ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. Şimdiye kadar eyalette 18, ABD genelinde ise 87 vaka tespit edildi. Yetkililer, halka yönelik salgın riskinin düşük olduğunu belirtirken; New York'ta salgına karşı önlem almak isteyenler, su, konserve gıda, tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç malzemeleri için marketlere hücum etti.
MASKELİ AŞK
Uzak Doğu'da sokaklarda sevgililer maskeleriyle dolaşmaya devam ediyor.
RUHANİ'Yİ VİRÜS SARDI
Coronavırüsün Çin'den sonra en fazla etkili olduğu ülke İtalya ve İran oldu. Ancak İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani'nin etrafı virüse bulaştı. Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar karantinaya alındı. Önceki gün de Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi öldü. Ruhani'ye çok yakın olan 23 vekil de gözetim altına alındı. Vaka sayısı bin 500'ü geçti.
İran'da salgın büyürken, sokaklarda maskesiz kimse neredeyse kalmadı.
PAPA TESTİ GEÇTİ
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e yapılan Coronavirüs testi negatif çıktı. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, 83 yaşındaki Papa'nın virüs taşımadığını açıkladı. İtalya'daki virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Covid-19 vakaları başkent Roma'ya kadar uzanırken, sokaklar boşaldı.
TOKALAŞMAYA DEVAM
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hasta sayısının 51'e yükseldiğini açıklarken; Başbakan Boris Johnson, tokalaşmadan vazgeçmeyeceğini söyledi.
SİVAS'TA CORONA PANİĞİ
Sivas'ta Afganistan uyruklu Najibullah Sultani (29), yüksek ateş ve grip şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Coronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Hastane personeli özel tulum giyerek, maske taktı.
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