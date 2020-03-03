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Son dakika: 'de hortum felaketinde ölü sayısı 22'ye yükseldi

Son dakika haberine göre, ’nin eyaletinde meydana gelen hortum felaketinde ölü sayısının 22'ye yükseldiği açıklandı. 'nin doğusunda yer alan 'deki Cookeville bölgesinin ağır hasar aldığı kaydedildi.

  • Dünya
  • 04.03.2020 00:57
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 00:57
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ABD'de hortum felaketi! Ölü sayısı artıyor
'nin eyaletinde meydana gelen hortum felaketinde ölü sayısının 22'ye yükseldiği açıklandı.

ABD'nin Tennessee eyaletini vuran şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle ölü sayısının 22'ye ulaştığı, yaklaşık 150 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansı, Putnam'da 16, Wilson'da 3, Davidson'da 2, Benton'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve binanın tahrip olduğu, yüzlerce kişinin evsiz kaldığı belirtildi.

Eyaletin başkenti 'nin Belediye Başkanı John Cooper, kentte 48 binanın yıkıldığını, bölgede kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Nashville'nin doğusunda yer alan 'deki Cookeville bölgesinin ağır hasar aldığı kaydedildi.

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