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durdurulamıyor! Şili'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

ülkesi Şili'de ilk yeni tip (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı. Kovid-19, 'da ilk olarak 'da, ardından , Ekvador, Dominik Cumhuriyeti ve Arjantin'de görülmüştü.

  • Dünya
  • 03.03.2020 23:43
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 23:44
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Durdurulamıyor! Bir ülkede daha görüldü

ülkesi Şili'de ilk yeni tip (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Sağlık Bakanı Jaime Manalich, düzenlediği basın toplantısında başkent Santiago'nun 350 kilometre güneyindeki Talca şehrinde bir kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

Ülkeye 25 Şubat'ta giriş yapan 33 yaşındaki hastanın yaklaşık 1 ay Güneydoğu Asya'da bulunduğu belirtildi.

Kovid-19, 'da ilk olarak 'da, ardından , Ekvador, Dominik Cumhuriyeti ve Arjantin'de görülmüştü.

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