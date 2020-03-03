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Dünya bu kareyi konuşuyor! Koronavirüse karşı "ayakla selamlaşma" önlemi

Başkanı John Magufuli, yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında misafirlerini ayakla selamlamaya başladı. kıtasında Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11'e çıktı. Cezayir, ve ’nın ardından dün Senegal, Tunus ve Fas’a da Kovid-19'un bulaştığı ortaya çıktı.

  • Dünya
  • 03.03.2020 17:34
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 18:06
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Koronavirüse karşı ilginç önlem

Başkanlığı, sosyal medya hesabından, Magufuli'nin Darüsselam şehrinde kabul ettiği muhalif politikacı Maalim Şerif Hamad'la ayağıyla selamlaştığı fotoğrafları paylaştı.

Tanzanya , henüz ülkede tespit edilemeyen virüse karşı halktan sarılma ve elle selamlaşmadan kaçınmalarını istemişti.

kıtasında Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11'e çıktı. Cezayir, ve 'nın ardından dün Senegal, Tunus ve Fas'a da Kovid-19'un bulaştığı ortaya çıktı.

'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı ise 90 bini geçti.

Kovid-19 salgınında 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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