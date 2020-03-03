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Arjantin'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi

, ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı. Kovid-19, 'da ilk olarak 'da, ardından , Ekvador ve 'nde görülmüştü.

  • Dünya
  • 03.03.2020 22:31
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 22:31
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Arjantin'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

, ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Garcia, düzenlediği basın toplantısında, 1 Mart'ta 'dan gelen 43 yaşındaki bir Arjantin vatandaşında virüse rastlandığını söyledi.

Özerk Şehri Sağlık Bakanı Fernan Quiros da hastanın başkent Buenos Aires'te özel bir klinikte karantina altında olduğunu belirtti.

Kovid-19, 'da ilk olarak 'da, ardından , Ekvador ve 'nde görülmüştü.

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